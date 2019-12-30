TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ni vermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına ödülünü verdi. (1)