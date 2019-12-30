TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşümünde öncü kurum olmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve ötesine ilişkin hedeflerini gerçekleştirmede tüm gayretimizle çalışmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.

"TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri" töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, 11. Kalkınma Planı'nın temel ekseninde yer alan "daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" hedefine ancak bilim temelli yüksek teknoloji üreten ve geliştiren ülke ile ulaşılacağını bildirdi.

TÜBİTAK olarak geleceğe yönelik temel stratejilerini, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanan, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurguladıklarını anlatan Mandal, tüm süreçleri girdi değil, çıktı ve daha da önemlisi etki odaklı planladıklarını ve uygulamaya başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki ve cuma günü ön gösterimi yapılan yerli elektrikli otomobildeki başarısını diğer yüksek teknoloji alanlarında yaygınlaştırmak üzere Uluslararası Lider Araştırmacılar Programlarını başlattıklarını dile getiren Mandal, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl pek çok ilki başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Mandal, "Çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşümünde öncü kurum olmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve ötesine ilişkin hedeflerini gerçekleştirmede tüm gayretimizle çalışmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarına yönelik desteklerin taçlandığı sürecin, TÜBİTAK ödülleri olduğunu belirten Mandal, 54 yıldır verilen ödüller kapsamında 175 Bilim Ödülü, 87 Hizmet Ödülü, 509 Teşvik Ödülü, 17 Özel Ödül ve bu yıla mahsus olmak üzere verilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü ile birlikte toplam 789 bilim insanının ödüllendirdiği bilgisini verdi.

Mandal, bu yıl da 4 Bilim Ödülü, 11 Teşvik Ödülü ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

"Bilimsel araştırmaya ayrılan fon artışı gençleri özendirdi"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de medeniyetin bilim tarihine yaptığı katkıların maalesef bilinçli-bilinçsiz şekilde üstünün örtüldüğünü ve bilimsel mirasın uzun yıllar görmezden gelindiğini kaydetti.

Bilimsel araştırmaya ayrılan fonlardaki artış sayesinde gençlerin bilimsel çalışmalara özendirildiğini belirten Şeker, "Ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yüksek makamlarının liderliğinde oluşturulan Cumhuriyetin 100. yılı vizyonu ile 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi ancak yetiştirilecek nitelikli insan gücü ve genç bilim insanlarının çaba ve gayretleriyle mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Her toplumun kendi stratejisine göre bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerini öncelediğini ve teşvik ettiğini dile getiren Şeker, şöyle konuştu:

"Bizler de insanlığa, bilimsel üretimde daha iyisini, daha güzelini ve verimlisini sunma konusunda alternatif özel çözümler üretmeliyiz. Bu çabanın paradigma değişimi gerektirdiğini ve bilimin Avrupa merkezcilikten çıkarılarak insanlığın ortak mirası olarak görülmesi, emeğe ve insana saygılı bilim kültürü oluşturulması sorumluluğunun bilincindeyiz.

Son yıllarda sağlanan imkanlarla ülkemizin bilimsel araştırma alt yapısı ve proje destekleri bilim insanlarımıza dünyayla rekabet etme şansı sunmaktadır."

Şeker, tam bağımsız Türkiye için milli ve yerel değerlerden beslenen daha fazla üretim ve insan odaklı çalışmalara yönelik herkese ayrı ayrı görevler düştüğüne işaret ederek, Türkiye'nin bilimsel üretimini ve kalitesini artırmak üzere çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Akademi üyelerinin 2019'da ulusal ve uluslararası alanlarda aldıkları ödüller ve teşviklerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Şeker, ödüllerin TÜBA'nın multi-disipliner zenginliğinin yansıması ve TÜBA üyesi seçkin bilim insanlarının bilimsel anlamda öncülüğünün, özgünlüğünün ve kalitesinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Hızlı teknolojik değişim süreçleri, bilişim devrimi, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, insanın yalnızlaşması, bireysel ve sosyokültürel sorunlarının derinleşmesini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Şeker, "Bilim insanları olarak bizlerin görevi, temel insan haklarının korunması, eğitimde fırsat eşitliğinin gözetilmesi, düşüncelerin özgürce ifade edilmesi ve bireyin güvenliğinin sağlanması olmalıdır." diye konuştu.

TÜBİTAK ödülleri

TÜBİTAK 2019 yılı Bilim Ödülleri kategorisinde, temel bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Kazim Şahin ve sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Syeda Arzu Wasti ödül kazandı.

Teşvik Ödülü kategorisinde de temel bilimler alanında Doç. Dr. Uğur Bozkaya, mühendislik bilimleri alanında Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur ve Doç. Dr. Alper Uzun, sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Uğur Canpolat, Prof. Dr. Güliz Nigar Güncü ve Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Şener Aktürk, Doç. Dr. Gül Günaydın, Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu Gür ve Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas'a ödül verildi.

Bu sene bir defaya mahsus verilen 2019 Yılı TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü'ne ise Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Kahya layık görüldü.

TÜBA ödülleri

TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini bu yıl sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Kanada McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faiz Jamil Ragep ile fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde ABD Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adrian Bejan kazandı.

TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner layık görülürken, TÜBA Fuat Sezgin Bireysel Özel Ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na, TÜBA Fuat Sezgin Hizmet Özel Ödülü ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bir'e takdim edildi. TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülü, Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan TDV İslam Ansiklopedisi'ne, TÜBA Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü, İstanbul Cezeri Müzesi'ne verildi.

Öte yandan TÜBA tarafından doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında 28 bilim insanına "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü" ve 6 bilim insanına "Bilimsel Telif Eser Ödülü" verildi.