TÜBA, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 5 eser daha yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında, Ahmedi'nin "İskendername", Aşık Çelebi'nin "Tercüme-i Miracü'l-Ayale ve Minhacü'l-Adale", Remzi'nin "Medh-i Lalezar-ı Bağ-ı Kadim", Mehmet Nadir'in "Hesab-ı Nazari" ile Gelibolulu Mustafa Ali'nin "Künhü'l-Ahbar'ında Medrese ve İlmiye" eserlerini yayımladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, TİBKM Projesi sayesinde, Türk düşünce tarihinde büyük öneme sahip Arapça, Farsça ve farklı Türk lehçelerindeki eserlerin, bugünün Türkçesi ile 21'inci yüzyıl okuyucularına ulaştırıldığına dikkati çekti.

Projeyle, yeni nesillerin geçmişin önemli değerleri olan Türk bilim insanlarını da tanımasının sağlandığının altını çizen Şeker, "Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına sahibiz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır kılınması, bugünkü ve gelecekteki bilimsel performansımız ve ulusal hedeflerimize ulaşmamız acısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, 2015'te projenin Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirterek, TİBKM Projesi kapsamında toplam 33 eserin okurla buluştuğunu bildirdi.???????