TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir etmek amacıyla verdiği Uluslararası Akademi Ödülleri'nin bu yılki aday gösterme süresi 19 Haziran'a kadar uzatıldı.

Akademiden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme sürecinin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, salgının son birkaç aydır dünyanın gündemindeki küresel bir problem olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle Türkiye'de de bilimsel çalışmaların pek çoğunun salgına odaklandığına dikkati çeken Şeker, "TÜBA'nın önemli ödül programlarından biri olan TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri için 3 Mart'ta aday gösterme sürecini başlatmıştık. Pandemi süreci nedeniyle pek çok çalışmanın, toplantının online yürütüldüğü bu dönemde Akademi Konseyi, aday gösterme sürecini yaklaşık bir ay daha uzatarak, son başvuru gününü 19 Haziran şeklinde güncelledi." ifadelerini kullandı.

Akademi Ödülleri'ni TÜBA'nın bilimsel başarıları ödüllendirme ve Türkiye'nin uluslararası bilimsel ilişkilerini geliştirme görevi kapsamında 2015 yılında başlattıklarını ve ödüllerin aynı yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz ödül programlarımızın törenlerini her yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyoruz. TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanlarının öne çıkan çalışmaları liyakatten ödün vermeden değerlendiriliyor. Öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne çıkan çalışmaların sahibi bilim insanlarına ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi ediliyor. Akademi Ödülleri'nin uluslararası olması da yine bizim altını çizdiğimiz ve çok önemsediğimiz noktalardan biri. Her yıl 3 alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye'de veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nün 2020 yılında, 'Fen ve Mühendislik Bilimleri' kategorisinde verileceğini de belirtmek isterim."

TÜBA Akademi Ödülleri ve aday gösterme hakkında ayrıntılı bilgiye www.tuba.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.