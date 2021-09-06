Tuba Ünsal, Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak Xuma Beach'te görüntülenen Ünsal, bir ağacın dibinde dinlendi. Uzun süre telefonuyla ilgilenen oyuncu, gazetecileri fark edince ise mekanı terk etti. (Umut ÜNVER)

Ersoy'a sportif kostüm

Bülent Ersoy, önceki gün Bodrum Günay Restoran'da sahneye çıktı. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun tasarladığı bir kostümle konser veren Ersoy, "Bundan sonra daha rahat, sportif sahne kostümleri tercih edeceğim" dedi.

20 METRE İTALYAN KUMAŞ

Kostümüyle ilgili detayları da paylaşan sanatçı, 20 metre puantiyeli İtalyan ipek kumaş, kol detaylarında ve tacında Afrika deve kuşu tüyleri kullanıldığını söyledi.

Bülent Ersoy, yaklaşık 40 karatlık pırlanta yüzüğünü yakın zamanda aldığını belirtti.

Tatile devam

Yaz boyunca eşi Erol Özmandıracı ile Göcek'te tatil yapan Naz Elmas, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeydi. Ünlü oyuncu, bir teknede güneşlenirken objektife takıldı. (Umut ÜNVER)

Can okula başlıyor

Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Çift, oğulları Can için okul alışverişi yaptıklarını söyledi: "İnanamıyoruz şu an ama oğlumuz okula başlıyor. Bazı şeyler istemeye başladı bile. Çok mutluyuz." Hepileri ayrıca yeni sinema filmi "Anka" için çok heyecanlı olduğunu belirtti: " Türkiye'nin ilk araba yarışı filmi. Çok iyi hazırlandık. Büyük aksiyon sahneleri çektik. Şubat ayında izleyeceğiz." (Sayit DURMAZ)

İyi ki doğdun canım babam

Buse Terim, babası Fatih Terim'in 4 Eylül'deki doğum gününe sürpriz yaptı. Kızlarıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Buse Terim, 68 yaşına giren ünlü teknik direktörle çekilen kareleri Instagram hesabında paylaştı: "Dedemize sürpriz yaptık. Canımın içi, babam, çınarımız... Evladın olmanın gururu çok başka. Yüzünü böyle güldürebilmek o kadar kıymetli ki..."

Set daha başlamadı

Oktay Kaynarca önceki akşam Arnavutköy'deki Mavra Balık'ta yemek yedi. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı: "Arkadaşımın mekanına 'hayırlı olsun'a geldim. Set daha başlamadı. Geçtiğimiz günlerde Özbekistan ve Kazakistan'a seyahat ettim. Büyük ihtimal yakında festival için tekrar gideceğim." (Sayit DURMAZ)