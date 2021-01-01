Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti - Son Dakika

Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

01.01.2021 08:53
Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti, System.String[]

Oyuncu Tuba Ünsal, 9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak o dönem sevgili olduğu işadamı Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas Vall hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Tuba Ünsal, 9 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak o dönem sevgili olduğu işadamı Caner Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas Vall hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünsal verdiği ifadede, " Instagram'dan bana bir mesaj gönderdi. Mesajında, 'eğer senin yerinde olsaydım o Tuba o.. sunu öldürürdüm' şeklinde hakaret içerikli mesajlar yazmıştır. Bu mesajları arkadaşlarım ve benim hayranım olan birçok kişi görmüştür. Mesajı yazan kişiyi tanımıyoruz. Ancak paylaşan kişinin adı Elisabeth Mas Vall'dır. Bu kişi benim şu an erkek arkadaşım olan Caner Karaloğlu'nun boşanma aşamasındaki eşidir. Şikayetçiyim" dedi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Savcılık, Tuba Ünsal'ın şikayeti üzerine Elisabeth Mas Vall hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken Tuba Ünsal savcılığa bir dilekçe vererek Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dilekçede, "Tuba Ünsal tarafından her ne kadar Elisabeth Mas Vall hakkında şikayette bulunulmuş ise de görülen lüzum üzerine şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız. Şikayetten vazgeçme beyanımızın Cumhuriyet Savcılığı tarafından dikkate alınmasını saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Ünsal, Instagram, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall hakkındaki şikâyetinden vazgeçti - Son Dakika Magazin


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