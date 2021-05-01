Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor
01.05.2021 13:23
Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.
Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, "Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.
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