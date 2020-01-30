Tuba Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tuba Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak - Son Dakika Magazin

Tuba Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak

6 saat önce

TUBA Ünsal, başrollerini Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan'ın paylaştığı "Masallardan Geriye Kalan" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tuba Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak, System.String[]

TUBA Ünsal, başrollerini Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan'ın paylaştığı "Masallardan Geriye Kalan" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği yapımdaki rolüyle sevenlerini şaşırtacak. Ünsal filmde, "non-binary" olarak bilinen ve kendisini cinsel kimliği üzerinden tanımlamayan biri olarak seyirci karşısına çıkacak.


CESARET EDEBİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM


Filmin fragmanındaki makyajsız hali, koyu renk kısa saçları ve giyim tarzıyla dikkat çeken Tuba Ünsal, canlandırdığı Asya karakterinin şimdiye kadar oynadıklarına benzemediğini söyledi: "Cinsiyet ve cinsellikle ilgili toplumsal tabular varken, bu meseleyi komple reddetmiş bir insan Asya. Beni çok tedirgin etmiştir bu rolü oynamak ama cesaret edebildiğim için mutluyum. 'Erkek sevmeyeceksin, kadın sevmeyeceksin; insan seveceksin' cümlesi bence bu yüzyılda arkasında durulacak en cesur manifesto." Etkileyici bir aşk öyküsünü konu alan "Masallardan Geriye Kalan", 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek.

Özgür Çevik, Tuba Ünsal, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:04 
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