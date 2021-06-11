Tüba Üyeleri "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Arasında… - Son Dakika

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli'nin hazırladığı "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" Araştırmasının nihayetinde yayımlanan; kimya alanında başarılı bilim insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları ayrıntılı olarak anlatıldığı kitapta çok sayıda TÜBA Üyesi ve TÜBA-GEBİP Ödül sahibi yer alıyor.

Turkishtime 2017 yılında başlatmış olduğu Bilime Yön Verenler Araştırma serisi kapsamında; 2017 yılında Bilime Yön Veren 100 Türk, 2018 yılında Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmasını gerçekleştirdi ve son olarak söz konusu seriye bu yıl Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmasıyla; Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan başarılı Türk bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan kitabı yayımladı. Kitap; kimyanın beş ana bilim dalındaki (Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya) Türk bilim insanlarını, araştırmalarının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-Indeksi değerine (Google Scholar Veri tabanı kullanılarak) göre listeliyor.

TÜBA Üyeleri; Prof. Dr. M. Reşat Apak, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Prof. Dr. Erhan Bişkin, Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Timur Doğu, Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Prof. Dr. Atıf Koca, Prof. Dr. Filiz Kuralay, Prof. Dr. Oğuz Okay, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. Ali Rıza Özkaya, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Bekir Salih, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Mustafa Tüzen ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran gerçekleştirdikleri çalışmalarla listeye girerken TÜBA GEBİP Ödülü sahipleri Prof. Dr. Vural Bütün, Prof. Dr. Atilla Cihaner, Prof. Dr. Dilek Odacı Demirkol, Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin, Prof. Dr. Türkan Haliloğlu, Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Prof. Dr. Lokman Uzun Doç. Dr. Gökhan Demirel ve Dr. Tamer Uyar'a da yer verildi.

Çalışmada özellikle uluslararası Web of Science veri tabanında yer alan, bilim insanlarının yapmış olduğu yayınlarının hem üretkenliğini hem de alıntı etkisini ölçerek hesaplanan H-İndeksi verilerine göre sıralama yapıldı. Diğer yandan akademik isimlerin SCI indeksindeki çalışmalarına almış oldukları atıf sayıları da göz önünde bulunduruldu.