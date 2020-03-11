Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti

6 saat önce

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti.

Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti, System.String[]

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti. Çokal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal 13 Şubat tarihinde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de açıklayan Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya'da kongre sürecine gidilirken, Antalya'nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söylemişti.


Çokal, bağımsız olarak devam ettiği milletvekilliği görevine bugün TBMM'de düzenlenen törenle katıldığı AK Parti'de devam edecek . Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup toplantısının sonunda AK Parti'ye katılan Bolu Dörtdivan bağımsız Belediye Başkanı Hamza Efe, Ağrı Tutak bağımsız Belediye Başkanı Bülent Duru, Ağrı Dedeli Saadet Partili Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, Muş Karaağaçlı Saadet Partili Belediye Başkanı Suphi Özbayam ve Muş Sarıpınar İYİ Partili Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya'ya rozetlerini taktı. İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da AK Parti'ye katılırken, Çokal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. - ANTALYA

Tuba Vural Çokal, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:32 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı...
20:31 Rusya'dan 4 Avrupa ülkesine yapılan uçuşlara kısıtlama kararı
20:30 Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı
20:29 Bakan Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir
20:28 Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:37:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]