Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2) - Son Dakika

Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2)
08.12.2020 17:16
1 AY ÖNCE BALKONDA KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞMersin'de, birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38) bıçaklayarak, öldüren ve cansız bedeninin başında 2 gün bekleyen İsmet Ç.'nin (61), yaklaşık 1 ay önce de tartışma sırasında evin balkonunda kabloyla boğmaya çalıştığı öne sürüldü.
1 AY ÖNCE BALKONDA KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ
Mersin'de, birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38) bıçaklayarak, öldüren ve cansız bedeninin başında 2 gün bekleyen İsmet Ç.'nin (61), yaklaşık 1 ay önce de tartışma sırasında evin balkonunda kabloyla boğmaya çalıştığı öne sürüldü. İkilinin sürekli kavga ettiğini söyleyen, sitede oturanlardan Akgün Babacan, "Site içinde devamlı huzursuzluk oluyordu, bu aile ile ilgili. Adam alkolikmiş. Devamlı içip içip, kadına saldırıyormuş. Ben kadını 1 kere gördüm. Adamı da hiç görmedim" dedi.Katil zanlısı İsmet Ç.'nin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.
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