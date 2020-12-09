Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2) - Son Dakika

Mersin 'de, birlikte yaşadığı İsmet Çoban'ın (61) bıçakla öldürdükten sonra 2 gün başında beklediği Tüba Ateş'in (38) cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tarsus ilçesine getirildi. Ateş'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Çiçekli Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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