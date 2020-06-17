TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz: Türk antrenörlerinin daha fazla zor durumda bırakılmamasını rica...

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Çetin Yılmaz, pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken antrenörlerin durumlarının kolay olmadığını ve daha fazla zor durumda bırakılmamaları gerektiğini ifade etti.

TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle tescil edilen ligler sonrasında antrenörlerin yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili açıklama yaptı. TÜBAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuz etki yarattığını söyledi. Yaşanan süreçte basketbolun tüm bileşenlerinin de etkilendiğini kaydeden Çetin Yılmaz, son zamanlarda aldıkları bilgilerin ise kendilerini son derece rahatsız ettiğini söyledi.

TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, "Pandemi nedeniyle alınan önlemleri gerekli buluyor ve anlayışla karşılıyoruz. Fakat anlamakta güçlük çektiğimiz nokta, bir kulüp için ve basketbol takımı için en önemli pozisyon olan antrenörlerin bu gelişmelerde ekonomik olarak mağdur edilmesi. Antrenör bir kulübün sahadaki varlığıdır, ciddiyeti ve statüsüdür. Maçta kulübü O temsil eder. Sadece oyunculara basketbol oynatmaz. Eğitir, öğretir, yarınlara hazırlar. Ağabeydir, babadır, psikolog, yerine göre arkadaştır. Yarının anne ve babalarını, doktorunu, öğretmenini, işçisini, memurunu yetiştirir. Onlara birçok değeri enjekte ederek aynı zamanda ülkesine hizmet eder.

Sevgili kulüp yöneticisi arkadaşlar; koçlar sadece takıma antrenman yaptırmaz, çok çok daha fazlasıdır. Basketbola 10'lu yaşların başında başlar, senelerce yaz tatili, sömestr, bayram tatili, yılbaşı bilmeden çalışır. Yaşıtları gezerken, onlar kilolarca ağırlık kaldırıp, kilometrelerce koşarlar. 35'li yaşların sonunda bu yorgun ve hayatı gece gündüz parkede geçmiş bedenler koçluğa soyunur. Artık sabah akşam o sahada tüm bildiklerini genç nesillere aktarmaya çalışırlar. Hayatları basketboldur. Başarılı olma isteklerinin dışında öncelikleri, hem kulüplerini yüceltmek hem de gençleri eğitmektir. Koçlar herhangi bir çalışan değildir, şirket elemanı, müdürü ve personeli değildir. O kişiler gibi eğitimli ve ancak hayatını spora adamış değerlerdir. Başarılı yönetici olmak her dış etkenin, ekonominin ve gelirlerin çok iyi olduğu zamanlarda ortaya çıkmaz. Pozitif koşullarda herkes iyi yönetir. İyi yönetici zor ve negatif koşullarda ortaya çıkar. Bu günler için vardır. Şikayet etmez bahane bulmaz. Ne yapar eder hiç kimseyi ve kulübün değerleri olan antrenörlerini mağdur etmez. Bir yandan kulübünün büyüklüğü ile övünürken öte yandan pandemi nedeniyle ödeme yapamadığı antrenörlerinin geçim sıkıntısı çekmesi, ciddiye alınacak ve kolay açıklanacak durum değildir. En üst liglerden altyapı koçlarına kadar, erkek takımlarından kadın takımlarımıza kadar Türk antrenörlerinin daha fazla zor durumda bırakılmamasını rica ediyor, sonucu heyecanla bekliyor ve takip ediyoruz. Bu konu da çok hassas ve duyarlıyız. Bir de bu insanların birer anne-baba olduklarını ve aile geçindirdiklerini hatırlatırız."