Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam mücadelesi - Son Dakika

Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam mücadelesi

Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam mücadelesi -Hatay'da harabeye dönen tek odalı evde yaşayan Temel Ünal kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor -Ünal: "Tek isteğim içerisinde insanca yaşayabileceğim odalı da olsa bir evim olsun istiyorum" Hatay'ın Dörtyol ilçesinde harabeyi andıran...

Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam mücadelesi

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- Hatay'da harabeye dönen tek odalı evde yaşayan Temel Ünal kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor

-Ünal: "Tek isteğim içerisinde insanca yaşayabileceğim odalı da olsa bir evim olsun istiyorum"

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde harabeyi andıran yıkık dökük bir evde zor şartlar altında yaşayan tüberküloz hastası Temel Ünal yardım bekliyor. Ünal, "Tek isteğim içerisinde insanca yaşayabileceğim odalı da olsa bir evim olsun istiyorum" dedi.

Altınçağ Mahallesinde ikamet eden hastalığı nedeniyle çalışamayan işsiz Temel Ünal yaşam mücadelesini penceresinin camı olmayan, çatısı her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan, zemini toprak, mutfağı lavabosu olmayan yıkık dökük tek odada yaşıyor.

Uzun yıllar önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldığını ve tek başına yaşadığını söyleyen 1 çocuk babası Temel Ünal, "Çay ocaklarında garsonluk yaptım, 5 yıl önce bir çatı montaj firmasında Mersin'de işçi olarak çalıştığım sırada rahatsızlanarak geçirdiğim mide ameliyatı sonrasında çalışamaz duruma geldim. Yaklaşık 1 ay öncede rahatsızlığım nedeniyle gittiğim sağlık kuruluşunda doktor tarafından yapılan tetkiklerde tüberküloz teşhisi kondu. Sağlık Bakanlığımızın yetkili sağlık kuruluşunca yakalandığım hastalığı atlatabilmem için tedaviye başlandı" diye konuştu.

Herhangi bir geliri olmadığını, çalışamadığını ve zor durumda olduğunu söyleyen Ünal, "Geçimini Sosyal Yardımlaşma Vakfından 3 ayda bir ödenen maddi destekle, yakın tanıdık ve çevremdeki insanların yardımı ile geçinmeye çalışıyorum. Hastalığı nasıl olsa bir şekilde Allah'ın izni ile yener, bir iş bulur geçimimi yine sağlarım. Tek isteğim içerisinde insanca yaşayabileceğim tek odalı da olsa bir evim olsun. Sesimi duyan devlet büyüklerimizden ve hayırsever insanlarımızdan hayatta en çok yapmak istediğim ve bitiremediğim iki odalı evimi tamamlayabilmem için destek olmalarını istiyorum" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle nefes almakta ve konuşmakta zorluk çeken Temel Ünal, bir çok kez kurum ve kuruluşlardan yardım talebinde bulunduğunu ancak bir destek alamadığını söyledi.

Altınçağ, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüberküloz hastasının harabe evde yaşam mücadelesi - Son Dakika
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