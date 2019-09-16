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Tubil Halk Dansları Topluluğu için kayıtlar sürüyor

17 dakika önce

Yenimahalle'de Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla her yaştan vatandaşa halk oyunu eğitimi veren Tubil Halk Dansları Topluluğu için eylül sonuna kadar kayıt yaptırılabilecek.

Tubil Halk Dansları Topluluğu için kayıtlar sürüyor, System.String[]

Yenimahalle'de Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla her yaştan vatandaşa halk oyunu eğitimi veren Tubil Halk Dansları Topluluğu için eylül sonuna kadar kayıt yaptırılabilecek.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu, çalışmalarıyla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Yenimahalle'de 10 yılda yaklaşık 6 bin kişiye eğitim veren, uluslararası platformlarda iki dünya birinciliği, bir "en iyi koreografi ödülü" alan topluluk, birçok yurt dışı festivalde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Tubil'de, bale (4-12 yaş), halk oyunu (8-12 yaş), yıldızlar (12-15 yaş), gençler (15-18 yaş), büyükler (18-30) ve hobi (30 yaş üstü) gruplarında eğitim almak isteyenler için eğitim süreci başlıyor.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne, bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporuyla eylül sonuna kadar müracaat edebilecek.

"Kültürel değerlerimiz nesilden nesile aktarılıyor"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Anadolu'nun geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu medeniyetlerde yaşatılan sosyal ve kültürel öğelerin, nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar ulaştığını kaydeden Yaşar, "Bize düşen, bu kültürleri yaşatmak için elimizi taşın altına koymak ve çocuklarımız aracılığıyla gelecek nesillere ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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