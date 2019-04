Tubil Performansıyla Büyüledi

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda 10 yılda aldığı kupaları sergilerken, gösterdiği performansla da izleyenleri büyüledi.

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda 10 yılda aldığı kupaları sergilerken, gösterdiği performansla da izleyenleri büyüledi.



TUBİL Halk Dansları Topluluğu, bugüne kadar her yaş kategorisinde bireye halk dansları eğitimi vererek Yenimahalle'ye birçok kez gurur yaşattı. 7'den 70'e her yaş kategorisinde farklı yörelere ait gösteriler sergileyen ekip, ülke içinde ve dışında Yenimahalle Belediyesini temsil etti. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede farklı yörelerden birçok performans ortaya koyan ekip, 10 yılda aldığı kupaları sergiledi.



Gecede konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle, Türkiye'de kültür ve sanatın başkenti oldu. Bundan sonrada böyle olmaya devam edecek" dedi.



Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun 2009 yılından bugüne kadar 5 bin öğrenciye eğitim verdiğinin altını çizen Yaşar, "TUBİL belediyemizi 10 yılda 35 ülkede temsil etti. 2 bine yakın gösteri yapıp, iki Dünya Şampiyonluğu ve bir tane Dünya En İyi Koreografi Ödülü aldı. Bu başarı Cumhuriyet'in başarısı, bu başarı Yenimahalle'nin başarısı" diye konuştu.



"Kültür ve sanat gelişmişlik göstergesidir"



Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman kültür ve sanata önem verdiklerini ifade eden Yaşar, "2009 yılında göreve geldiğimizde Yenimahalle'de kültürel faaliyet olarak maalesef çok fazla çalışma yoktu. Ben ve ekibim kültürel faaliyetleri arttırmak için çalıştık. Bugün Yenimahalle Belediyesi kültür ve sanat deyince ismi konuşulan bir belediye haline geldi. Bu başarı da emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.



Halk oyunlarının önemli bir kültürel miras olduğunun altını çizen Yaşar şunları söyledi:



"Bu oyunlar bizim kültürel değerlerimizi yansıtıyor. Biz düğünlerimizi eğlencelerimizi bu oyunlarla yaptık. Bu oyunlarla güldük bu oyunlarla eğlendik. Bu oyunlar bizim kültürel zenginliklerimizi yansıtıyor. Bugüne kadar biz bu coğrafya da birlikte yaşadık. Farklılıklarımızı kabul ettik. Bundan sonra da farklılıklarımıza saygı göstererek yaşamaya devam edeceğiz. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."



TUBİL Başkanı Erol Daldaban, gecenin sonunda TUBİL'e yaptığı katkılardan dolayı Yaşar'a çiçek vererek teşekkür etti. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi

Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum

İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri