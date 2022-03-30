TUBİM ŞUBE MÜDÜRÜ: UYUŞTURUCU KULLANIM YAYGINLIĞI AVRUPA'DA YÜZDE 29,5, TÜRKİYE'DE 3,1 - Son Dakika

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TÜRKİYE Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, Türk toplumun yüzde 97'sinin uyuşturucuya karşı olduğunu belirterek, "Şu anda dünyada kullanım yaygınlığı yüzde 5,4. Avrupa'da yüzde 29,5 Türkiye'de ise 3,1'dir" dedi.

Çanakkale Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Troia Kültür Merkezi'nde 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık' konulu seminer düzenlendi. Seminere, ÇOMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Göksel Şaylan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kartal ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, uyuşturucu kullanımının neden yaygın olduğunu anlattı.

'İŞLERİ GÜÇLERİ BU PİS PARAYI ELDE ETMEK'

"2012'deki Birleşmiş Milletler Raporu'na göre, dünyada 2,1 trilyon dolar kara para var. Bunun 340 milyar doları uyuşturucu" diyen Sarıgüzel, şöyle konuştu:

"Avrupa Uyuşturucu Piyasası Raporu'na göre, 2019'da 2014'ün Avrupa dünya hacmini belirledik. Sırf şu anda o para uyuşturucu konusunda 650 milyar doları gördü. Sadece geleneksel uyuşturucudan dediğimiz fiyatlandırmayla, sentetik uyuşturucu ve benzeri uyuşturucuların fiyatlandırması yapıldığı zaman bunun akılalmaz bir durum olduğunu görüyoruz. Bunun peşinde organize suç grupları var. Bugün bakıyoruz, mafya organize suç gruplarının yanında terör örgütleri de uyuşturucu işine girmiş durumda. Terör örgütleriyle organize suç grupları inanın şu anda aynı masaya oturuyorlar. Beraber çalışıyorlar. Kaçakçılığın her aşamasını beraber planlıyorlar. En sonunun da rantı paylaşıyorlar. Herkes o pis parayı kendi amaçları için kullanıyor. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, hangi ulvi söylemlerde bulunurlarsa bulunsunlar hepsi bir hikayedir. İşleri güçleri bu pis parayı elde etmektir ve bu güce ulaşmak için de kimsenin gözünün yaşına bakmazlar."

Türk toplumunun yüzde 97'sinin uyuşturucunun karşısında olduğunu ve bu konuda toplumun bir dik duruş sergilediğini kaydeden Sarıgüzel, şöyle devam etti:

"Şu anda dünyada kullanım yaygınlığı yüzde 5,4. Avrupa'da yüzde 29,5. Türkiye'de ise 3,1'dir. Görünüş olarak iyi. Dünyanın bu durumuna baktığımızda iyi gidiyor ve inanın şu coğrafyada biz dünyaya bir çocuk bayramı armağan etmiş bir ulusuz. Tüm dünya çocuklarını kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Şu anda cezaevinde uyuşturucudan yatanların sayısı 120 bin kişiyi buldu."

Seminer, 'Lina' isimli narkotik köpeğinin gösterisiyle son buldu.