TÜBİSAD Başkanı Karaca:

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca salgının bir dönüm noktası olduğu belirterek "Bu dönüm noktasından başarıyla geçmemizi dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasında kurduğumuz denge sağlayacak" dedi.



Alkaş tarafından düzenlenen- e-ticaretin farklı ve öncelikli konularının ele alınacağı, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarını sektöre katkı sağlayacak online canlı yayınlarla bir araya getiren FutureCommerce360 Loading'in ilki dijital platformda canlı yayın olarak gerçekleştirildi. Dün gerçekleşen yayına, 950 üst düzey sektör temsilcisi katılım gösterdi.



Pandemi döneminde alışverişçilerin çoklu kanal kullanımının arttığı ve bunun da e-ticarette katalizör etkisine neden olduğun vurgulandı. Hızlı teslimat uygulaması kullanımının yüzde 40 arttığı da ifade edildi.



Panelde konuşan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca: "İçinde bulunduğumuz dönemin de gösterdiği gibi, dijital dönüşüme düzenli olarak yatırım yapan sektörler bu olağanüstü süreçte ekonominin, yaşamın sürdürülebilirliğine çok önemli katkılar yaptılar. E-ticaret bu sektörün en çok öne çıkanlarından biri. Kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız raporumuza göre e- ticaret sektörü, 2018'de olduğu gibi 2019 yılında da hem TL bazında hem de dolar bazında büyümesini sürdürdü. 2019 yılında yüzde 39'luk bir büyüme ile 83,1 milyar TL'lik bir hacim büyüklüğüne ulaşılmasını olumlu bir gelişim olarak değerlendirebiliriz. Toplam perakende pazarında online işlemlerin oranı da geçen yıldan bu yıla artış gösteriyor ancak, bizimle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oranı da paralel olarak artıyor. Burada ödeme sistemleri ve altyapılara odaklanabilirsek daha farklı bir ivme yakalayabiliriz. Tüm dünyanın yaşadığı COVID 19 salgını, insanlık için bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasından başarıyla geçmemizi dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasında kurduğumuz denge sağlayacak. E-ticaretin bu dengenin en önemli noktalarından birinde konumlanacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL