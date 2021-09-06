TÜBİTAK 1001 Projesi'nde başarılar devam ediyor

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Destekleme Programı'nın 2021 yılı 1. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerin değerlendirme sonuçları açıklandı.

İlan edilen listede proje yürütücülüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin üstlendiği 2 projenin desteklenmesine karar verildi. 2021-1 Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Tekrar Sunulan Proje Önerileri kapsamında:

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ferda Arı'nın yürütücüsü olduğu "Akciğer Kanserinde Kras ve P53 Ko-Mutasyonuna Bağlı Gelişen Anti-Pd-L1 Direncinin Belirlenmesine Yönelik Moleküler Gen Biyobelirteçlerin Belirlenmesi" başlıklı proje ile destek almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Ferda Arı'nın yürütücülüğünde, Bursa Uludağ Kanser Araştırma Laboratuvarı'nda (BUKAL) gerçekleştirilecek olan "Akciğer Kanserinde Kras ve P53 Ko-Mutasyonuna Bağlı Gelişen Anti-Pd-L1 Direncinin Belirlenmesine Yönelik Moleküler Gen Biyobeliteçlerin Belirlenmesi" başlıklı projede Moleküler Biyoloji doktora öğrencisi Oğuzhan Akgün, Moleküler Biyoloji yüksek lisans öğrencisi Halime Akgün, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Elif Ertürk görev alıyor. Ayrıca proje multidisipliner olup, BUÜ Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Barbaros Oral, Dr. Öğr. Üyesi Didem Yöyen Ermiş, Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Doç. Dr. Erdem Çubukçu, Dr. Öğr. Üyesi Adem Deligönül, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Ülker Akyıldız, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gıyaseddin Özcan, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih İnecikli projede araştırmacı olarak yer alacak.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ferda Arı; "Disiplinler arası yaklaşıma sahip olan projemizde, akciğer kanserinde anti-PD-L1 direncinde rol alan moleküler biyobelirteçler sayesinde gen ya da gen panelleri oluşturulacaktır. Biyobelirteçler sayesinde İmmunterapi öncesinde KRAS ekzon-12 mutasyonlarına eşlik eden p53 ko-mutasyonu taşıyan hastaların anti-PD-L1 tedavisine uygun olabileceği konusunda yol gösterici olacak ve yüksek bir maliyete sahip olan gereksiz tedavilerden kaçınılabilecektir. Bunun da birincil olarak önemli ölçüde hasta sağlığına, yaşam süresine ve kalitesine katkı sağlanırken, ikincil olarak toplum sağlığına sosyal ve ekonomik katkıları olacaktır" dedi.

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Semiha Eren'in yürütücüsü olduğu "Kenevir Terbiyesinde Yenilikçi ve Çevre Dostu Yöntem Geliştirilmesi" başlıklı proje de desteklenmeye layık bulundu.

Projede Prof. Dr. Ozan Avinc (Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bolumu) ve Dr. İdil Yiğit (Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli MYO) yardımcı araştırmacı olarak yer alıyor. Proje içeriği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Semiha Eren; "Küresel endüstriyel kenevir pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 10, 6 milyar Dolar'a ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde kenevir bitkisinin ekimi ve yetiştiriciliği, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle birçok ilde serbest hale getirilmiştir. Ekim alanları artarken açılan kenevir enstitüleri de konunun yaygın etkisini desteklemektedir. Devlet kalkınma planları içinde yer alan kenevir üretimin artışına paralel olarak kenevirden katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi ve kenevirin işlenme teknolojilerinin geliştirilmesi de önemlidir. Bu projede geliştirilmesi planlanan yenilikçi ve çevre dostu yöntemlerin bu kapsamda yaygın etki sağlayacağı düşünülmektedir" şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yönetimi, projeleri destek almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu.

2021-1 Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Tekrar Sunulan Proje Önerilerinin Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız:

https://tubitak. gov. tr/sites/default/files/26723/desteklenmesine_karar_verilen_projeler_0. pdf