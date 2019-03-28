Tübitak 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"

Marmara Üniversitesi
ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesinde yapılan törende, 25- 27 Mart
tarihleri arasında sergilenen projeler arasından ilk 3'e girenlere ödülleri takdim edildi.
Tören, "Kemanımın Ezgilerindeki Matematik" isimli projeyle yarışmaya katılan İstanbul
Özel Bilfen Çamlıca
Ortaokulu öğrencisi Naz İrem Türkmen'in keman dinletisiyle başladı.
Programın açılış konuşmalarını TÜBİTAK İstanbul Asya
Bölge Koordinatörü ve Marmara Üniversitesi Nano Teknoloji ve Biomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ile Prof. Dr. Ali Köse yaptı.
Yarışmaya başvuran 590 projeden 100'ü sergilenmeye layık görülürken, 100 projenin içerisinden, 10 branştan 14 proje de birincilik ödülü alarak final sergisine katılmaya hak kazandı.
Törende, kazanan öğrencilere başarı belgelerini Prof. Dr. Köse ve Ankara
Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki
Şengil verdi.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ödül törenine tebrik telgrafı gönderdi. Ödül törenine çeşitli üniversiteler, İstanbul ve çevre illerin milli eğitim müdürlükleri ile yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Yarışmada birincilik ödülü alan okullar ve öğrenciler şunlar:
Biyoloji alanında, İstanbul Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu öğrencileri Derin Taylan ile Nazlı Ceren Kars
ve Düzce Mehmet Akif İnan
Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Seyhan
, Coğrafya alanında, İstanbul Özel Anabilim Ortaokulu öğrencisi Ömer Eren Yılmaz
, Değerler Eğitimi alanında, Kocaeli İzmit
Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ecem Topal ve Didem Kurt, Fizik alanında, Özel İstanbul Fen Bilimleri Medeniyet Okulları Ortaokulu öğrencisi Babürşah Uslu ve Düzce Mehmet Akif İnan
Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Taha Vedat Özgen ile Muhammet Ali
Atabaş, Kimya alanında, İstanbul Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir
Ortaokulu öğrencileri Murat Engin
Kır ve Kaan Gürsu
, Matematik alanında, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Belis Yener, Nisa Kökden ve Bersu Berker, Tarih alanında, İstanbul Özel Anabilim Ortaokulu öğrencisi Kuzey Ateş Kalkavan, Teknolojik Tasarım alanında, İstanbul Atatürk
Ortaokulu öğrencileri Senem Nehir Arı ile Kerem Dağarcıkoğlu ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Mahmut Eren Demir
ve Deniz Özdoğan, Türkçe alanında, İstanbul Özel Denizatı Ortaokulu öğrencileri Nil Bulca ve Senay Irmak Kolaylı, Yazılım alanında, İstanbul Özel Anabilim Ortaokulu öğrencileri Ayçin Güzey ve Özge Öztürk.