TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak - Son Dakika Ekonomi

TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, ULAKBİM'in Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek.

Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.

Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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