TÜBİTAK: "1999'a kadar depremle ilgili 45 proje, son 17 yılda ise 217 proje desteklendi.
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TÜBİTAK: "1999'a kadar depremle ilgili 45 proje, son 17 yılda ise 217 proje desteklendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:36 Kaynak: AA
TÜBİTAK: "1999'a kadar depremle ilgili 45 proje, son 17 yılda ise 217 proje desteklendi. 2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı"
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