TÜBİTAK 4004 Yazdıkça Yazıyorum 2 Projesinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Programa Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Arkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca İlçe Müftüsü Faruk Çelik, Sapanca Halk Eğitim Müdürü Selahattin Çağır, Daire Müdürleri, Şube Müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Proje için 963 başvuru

Açılış konuşmasını yapan Sapanca İlkokulu Müdürü Orhan Öz, "Projemizin ilkini 2018 yılında bu yıl da ikincisini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz bu proje için büyük emek sarf ettiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje için 963 başvuru içinden 44 ünü seçerek Sapancımızda misafir etmekte bizler için ayrı bir onurdur. Bu süreçte bizlerden hiç bir desteği sakınmayan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

Proje sonunda kazanımlarla illerinize döneceksiniz

Bu tip projeler hem ilçemize hem ilimize en önemlisi eğitimcilerimize ve geleceğimiz olan yavrularımıza büyük kazanım sağlamaktadır diyen Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede "Öncelikle ülkemizin fark farklı illerinden gelen tüm öğretmenlerimize hoş geldiniz diyorum. Böylesine anlamlı ve önemli projeye ev sahipliği ve öncülük yapmak bizleri de mutlu etmektedir. Proje sonunda kazanımlarla illerinize döneceksiniz ve bu projeyi devam ettireceksiniz. Projede emeği geçen ve katılım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkçe ve sınıf öğretmenlerine yaratıcı yazma becerisine yönelik eğitim

Proje Yöneticisi Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel "TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Kapsamındaki Yazdıkça Yazıyorum 2 Projesi'nin ilkinin çok büyük geri dönüşümlerini aldık ve almaya devam ediyoruz. Umuyorum ki bu yıl 2'incisi gerçekleşen projemizin daha büyük dönüşümleri olacak. Yazmaya, yazma becerisine ve eğitimine dair sözü edilen sorun, önem ve hedefler doğrultusunda bu proje kapsamında sınıf ve Türkçe öğretmenlerine yaratıcı yazma becerisine yönelik eğitim vermek ve ardından öğretmenlerin sınıflarında uygulayacakları yaratıcı yazma etkinlikleri ile öğrencilerinin yazmanın eğlenceli bir etkinlik olduğuna inanmaları, öğrencilerin yazı yazabildiklerini görmeleri, yazma süreci boyunca kendi gelişimlerini izleyebilmeleri ve yazma sürecinin sonunda bu sürecin bir çıktısı olarak yazarı oldukları bir kitaba sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bine yakın başvurunun içinden maalesef ki çok küçük bir sayıyı içinden seçmek zorunda kaldık. Fakat inanıyorum ki buradan kendilerine katkı sağlayacak öğretmenlerimizde büyük bir kitleye hitap edecekler ve kendi illerinde öğrencileri ile projeyi uygulayacaklar" dedi.

Küçük yazarlarımızın kalemleriyle hayat bulmuş olan kitap

Projenin ortaklarından olan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Böyle bir projenin öykü ve edebiyat ilgililerine kazandırılmasına katkı sağlamış olmak benim için de bir gurur kaynağıdır. Proje dolayısıyla hazırlanan değerli kitabının ve projenin her aşamasında emeği geçen bütün öğretmen, öğrenci ve tüm emektarlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında elimize ulaşan kitap saygıdeğer küçük yazarlarımızın kalemleriyle hayat bulmuştur. Yazdığı eserlerle şimdiden silinmez izler bırakan çok değerleri yavrularımızın ve değerli öğretmenlerimizin bu vesile ile tarihte bir yeri oldu. Bu yıl ikincisi olan TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Kapsamındaki projemiz tüm ortaklarımıza ve katılımcılara hayırlı olsun" dedi.

Minik yazarların imza töreni

Sapanca İlkokulu öğretmenlerinden; Ufuk Özdemir, Abdul Kadir Türkmen, Gültekin Çil, Meltem Karabudak, Okan Bayındır, Seyide Yaman'ın büyük emeklerinin olduğu projede bu yıl Seyide Yaman'ın sınıfı 2-E öğrencilerinin yazdıkları öyküler kitaplaştırıldı. Program sonunda 2-E sınıfının minik yazarları yazdıkları kitapları imzaladılar ve katılımcılara takdim ettiler. İmza Töreninin ardında protokol ve misafirler Sapanca Belediyesi ve Sapanca Halk eğitim Müdürlüğü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı el emeği sergisini ziyaret ettiler.