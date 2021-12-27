TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Tasarım Beceri Atölyeleri Açılış Töreni Vali Ustaoğlu'nun Katımıyla Yapıldı

Tonya Feride Ahmet Şener Ortaokulu bünyesinde hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile Hayırsever İş İnsanı Şener Ailesi'nin katkılarıyla yapılan Tasarım Beceri Atölyeleri'nin Açılış Töreni Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sözlerine; ilçenin tarihine, geçmişine adeta mührünü vurmuş Şener Ailesi'ne yapmış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür ederek başlayan Vali Ustaoğlu, "Burada Şener Ailesi'nin katkılarıyla ilçemizde daha önce açılan Feride Ahmet Şener Ortaokulu bünyesinde, öğrencilerimizin istikbalinin, teknolojik becerilerinin, tasarım yeteneklerinin gelişmesi ve daha ileri boyutlara taşınması için hem okul içindeki Tasarım Beceri Atölyeleri'nin hem de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını yapmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her alanda ifade ettiğim gibi Trabzon tarih ve eğitim şehridir. Bunun en önemli göstergelerinden birini bugün birlikte yaşamaktayız. Eğitim aşığı olan bu şehrin evlatlarının şehir için ne kadar önemli yatırımlar yaptığını görüyoruz. Tasarım Beceri Atölyeleri'ndeki yapacakları etkinliklerle geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımız; tasarlamayı, üretmeyi, paylaşmayı, sorumluluk almayı ve bilimsel alanda gelişmeyi öğrenecekler ve bu toprakların yetiştirdiği bilim insanlarından biri olacaklar. Bizler buna gönülden inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Valimiz beraberindekilerle Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı. Fuarı gezerek öğrencilerin projelerini yakından inceledi. Valimiz son olarak Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılışını yaparak burada incelemelerde bulundu.