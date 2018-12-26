Tübitak 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı dönemi proje başvurularında, Kayseri 6'ncı sırada yer aldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı dönemi proje başvurularında, Kayseri 6'ncı sırada yer aldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde yapılan 13 bin 541 proje başvurusunun değerlendirme süreci tamamlandı.



Projelerden 4 bin 678'i kabul edilirken, Kayseri'de 144 proje destek almaya hak kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, projelerde emeği geçen başta Kayseri TÜBİTAK 4006 il temsilcilerine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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