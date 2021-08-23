TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA BULANCAK 4 OKULLA YER ALDI - Son Dakika
Üye Girişi
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA BULANCAK 4 OKULLA YER ALDI

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA BULANCAK 4 OKULLA YER ALDI

23.08.2021 22:36

Projesi destekleme alan okullarımız; Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kovanlık İmam Hatip Ortaokulu.

Projesi destekleme alan okullarımız; Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kovanlık İmam Hatip Ortaokulu.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT; "Bulancak olarak bütün proje çalışmalarında olduğu gibi TÜBİTAK projelerinde de en önde yer almaya devam ediyoruz. Eğitim camiamıza desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Ali İkram TUNA'ya şükranlarımı arz ederim. Projeleri desteklenme hakkı elde eden okullarımızı tebrik eder, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. "

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, İmam Hatip, Hisarcık, Bulancak, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA BULANCAK 4 OKULLA YER ALDI - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:11 Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar
21:45 Depremlerden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı
21:42 Depremlerden etkilenen öğretmenlere iller arası tayin hakkı! Başvuru tarihleri 5-17 Temmuz arası
21:43 İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
21:40 İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek
21:27 Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli yatırımlara imza atmak üzere BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
21:10 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
21:08 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama! Alevler kontrol altına alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 23:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA BULANCAK 4 OKULLA YER ALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement