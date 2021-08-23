TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINDA BULANCAK 4 OKULLA YER ALDI

Projesi destekleme alan okullarımız; Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kovanlık İmam Hatip Ortaokulu.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT; "Bulancak olarak bütün proje çalışmalarında olduğu gibi TÜBİTAK projelerinde de en önde yer almaya devam ediyoruz. Eğitim camiamıza desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Ali İkram TUNA'ya şükranlarımı arz ederim. Projeleri desteklenme hakkı elde eden okullarımızı tebrik eder, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. "