TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması - Son Dakika

TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmesi'ne Malatya'dan katılan 5 proje bölge birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) düzenlendi.

52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge değerlendirmeleri 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi yapıldı.

Yarışma biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile yazılım alanlarında gerçekleştirildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmesi'ne Malatya'dan 12 branştan davet edilen 31 projeden 5 proje bölge birincisi, 1 proje bölge ikincisi ve 1 proje bölge üçüncüsü oldu.

Malatya bölge birincisi olan projeler, 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Malatya Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan coğrafya alanında "Görmeyen Harita" projesi, değerler eğitimi alanında "Dijital Yerlilerin Değerleri" projesi, kimya alanında "Intumescent Malzemenin Geliştirilmesi" projesiyle bölge birincisi, Malatya Göztepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan "Meduscum Yara ve Yanık Kremi" projesi ile biyoloji alanında bölge birincisi oldu.

Dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi.