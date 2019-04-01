Son Dakika Haberleri: Tübitak 55 Personel Alacak

Tübitak 55 Personel Alacak

1 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 55 personel alımı yapılacak.

Tübitak 55 Personel Alacak, System.String[]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 55 personel alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Malzeme Enstitüsü ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 14 personel alınacak.

Öte yandan, TÜBİTAK Başkanlık Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde görev yapmak üzere 41 personel alımı yapılacak.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolara yapılacak alım için 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden müracaat edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:56 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Kocaeli, Güncel
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