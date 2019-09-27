TÜBİTAK: "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik...
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TÜBİTAK: "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:34 Kaynak: AA
TÜBİTAK: "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz."
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