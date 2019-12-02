Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak
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TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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