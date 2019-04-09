Tübitak'a Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 TÜBİTAK çalışanın yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 TÜBİTAK çalışanın yakalanması için Kocaeli
merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı. TÜBİTAK'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5'i aktif 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli merkezli aralarında İstanbul
, Ankara
, Batman
ve Denizli
'nin de olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti başlatılan operasyonda şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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