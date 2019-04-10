Son Dakika Haberleri: Tübitak'a Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

Tübitak'a Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

6 dakika önce

FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik dün Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonalarda 5'i aktif görevde olmak üzere 14 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı.

Tübitak'a Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik dün Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonalarda 5'i aktif görevde olmak üzere 14 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı.

TÜBİTAK'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5'i aktif 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'nin de olduğu illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti başlatılan operasyonlarda, birbirleriyle iletişime geçmek için ankesörlü telefon kullandığı iddia edilen örgüt mensubu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:36 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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