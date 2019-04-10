Tübitak'a Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik dün Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonalarda 5'i aktif görevde olmak üzere 14 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik dün Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonalarda 5'i aktif görevde olmak üzere 14 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı.



TÜBİTAK'ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5'i aktif 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'nin de olduğu illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti başlatılan operasyonlarda, birbirleriyle iletişime geçmek için ankesörlü telefon kullandığı iddia edilen örgüt mensubu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu

Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!