TÜBİTAK'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
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TÜBİTAK'a sürpriz ziyaret

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MİT Başkanı Hakan Fidan, TÜBİTAK Gebze yerleşkesini ziyaret etti.

TÜBİTAK'a sürpriz ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MİT Başkanı Hakan Fidan, TÜBİTAK Gebze yerleşkesini ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Gebze'de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kampüsünü ziyaret ettiği belirtildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette TÜBİTAK'ın çok çeşitli alanlarda hazırladığı projeleri ve ARGE çalışmaları incelendi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve enstitü müdürleri, yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin brifing verdi.


Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM), Yarı İletken Teknlojileri Laboratuvarı (YİTAL), Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL), Kripto Sistemleri Laboratuvarı ve TÜBİTAK MAM'ın, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu Yüksek Sıcaklık Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.


Bakanlar ve Fidan, kampüs içinde yer alan TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye'nin ilk Lazer Test Tüneli'nde incelemelerde bulundu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Bakan Varank ile birlikte milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL'u da test etti. Testte, zırhlı araca entegre edilen lazer silahıyla 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.


Milli lazer silahı ARMOL, geçen eylül ayında kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazanmıştı.


Heyetin, TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi - Preveze Sınıfı Uygulaması MÜREN-PREVEZE projesini de incelediği öğrenildi. - ANKARA

Mustafa Varank, Hakan Fidan, Hulusi Akar, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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