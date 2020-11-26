TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizi toplantısı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, TÜBİTAK'ın 'Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' adlı çalışmasının sunulduğu toplantıda Üniversiteyi temsil etti.

Video konferans yoluyla düzenlenen ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başkanlık ettiği toplantıda üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan ve bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde, görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine olanak tanıyan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması Üniversitelerle paylaşıldı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, 131 araştırma alanına yer verilen çalışmanın kapsamına 2018 yılında var olan üniversitelerden ayrılarak kurulan üniversitelerin yer almadığı hatırlatıldı ve değerlendirme yaparken bu hususun göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı ve raporda yer almayan üniversiteler için ek bir çalışma yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA