TÜBİTAK Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı - Son Dakika
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TÜBİTAK Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı

28.03.2022 16:27

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi'nin 16'ncısı Sivas'ta açıldı.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi'nin 16'ncısı Sivas'ta açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Vali Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrencilerle kurdele keserek yarışma sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın ilk kez Kayseri bölge finallerine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Dolayısıyla kentimizin bu tür ulusal ve uluslararası programlara ev sahipliği yapabileceğini göstermiş olduk." dedi.

TÜBİTAK'ın bilim ve teknoloji alanında ülkenin gelişmesine yaptığı doğrudan katkıların yanı sıra çocukların ve gençlerin de yetişmesine katkı sunduğunu anlatan Ayhan, "Bu programlar, çocukların okullarda aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri açısından çok önemli. Çocuklarımız hayallerini projelerle gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Aslan ise bilgi çağı ve dijital çağda yaşadıklarına dikkati çekerek, "Dün bugünün hazırlayıcısı, bugün ise yarının zeminidir. Dolayısıyla 21. yüzyıl, aynı zamanda hızın çağıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eğitimde bize farklı yollar açmıştır. Eğitim niteliklerinin çağa uygun ve etkin şekilde uyumlu hale getirilmesi de çizeceğimiz bu yol haritasında çok önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Kongre merkezinde 3 gün sürecek sergide, yarışmaya katılan 7 ilden ortaokul öğrencilerinin hayata geçirdiği 101 proje yer alıyor.

Yarışma sergisi, 31 Mart Perşembe saat 10.00'da başlayacak ödül töreniyle sona erecek.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi açıldı - Son Dakika


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