Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK ARDEB Proje Seminerinin ikincisi yapıldı
Son Dakika Güncel TÜBİTAK ARDEB Proje Seminerinin ikincisi yapıldı

TÜBİTAK ARDEB Proje Seminerinin ikincisi yapıldı

7 saat önce

Kamu Sanayi Üniversite (KÜSİ) işbirliği kapsamında TÜBİTAK ARDEB projelerinin hazırlanmasına yönelik bilgilendirme seminerinden ikincisi Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde düzenlendi.

TÜBİTAK ARDEB Proje Seminerinin ikincisi yapıldı, System.String[]

Kamu Sanayi Üniversite (KÜSİ) işbirliği kapsamında TÜBİTAK ARDEB projelerinin hazırlanmasına yönelik bilgilendirme seminerinden ikincisi Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde düzenlendi.


Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çağrı Çırak tarafından sunulan seminere Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, KÜSİ Erzincan İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Güneş, KÜSİ Erzincan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcisi Osman Karahan ve öğretim elemanları katıldı.


Seminerde proje başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler aktarılarak katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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