Cumhurbaşkanı Erdoğan, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, okul kütüphanelerinde kitap sayısının 28 milyondan 60 milyona yükseltildiğini, yıl sonu itibarıyla 100 milyona çıkarılacağını belirtti.

Çocuklar ve gençler için açılan bilim ve sanat merkezlerinin sayısını 355'e taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, bu sene bir ilkin daha gerçekleştirildiğini, bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrenciler için yaz okulu döneminin başlatıldığını, öğrencilerin istedikleri yerdeki ücretsiz yaz okullarına katılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan "Dene Yap" teknoloji atölyelerinin bulunduğunu, atölyelerde geleceğin teknolojilerine şimdiden hazırlanmak için eğitim imkanı sağlandığını, uygulamalı dersler verildiğini, gençlerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlandığını kaydeden Erdoğan, atölyelerin sayısının Türkiye genelinde 66'ya yükseldiğini bildirdi.

Yazılımın tüm sektörlerin odağında yer almaya başladığını, yeni nesil yazılım okullarıyla ve bu alana yönelen gençlere sağlanan birçok imkanla adeta bir yazılımcı ordusu kurulduğunu dile getiren Erdoğan, Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Üsküdar, Elazığ ve Antalya'da 7 bilim merkezinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan; Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce, Denizli, Trabzon ve Yozgat'taki bilim merkezleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, buralarda gençlerin bilimle buluştuğunu, bilimi anladığını, deneyerek keşfettiğini belirtti.

"Fikrim var" diyen gençlere Bireysel Genç Girişimci Programı ile karşılıksız verilen desteğin 200 bin liradan 450 bin liraya çıkarıldığını vurgulayan Erdoğan, girişimci gençler sayesinde milyar dolar değerlemeye ulaşan altı işletmeye sahip olunduğunu aktardı.

Stajyer araştırmacı burs programı ile araştırma yapmak isteyen gençlerin desteklendiğini, organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılarak yetişmiş insan kaynağının güçlendirildiğini ifade eden Erdoğan, sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı insan kaynağı sayısını artırmak için teşvikler verildiğini anlattı.

Erdoğan, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok programla gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Anaokulundan yüksek öğretime ve sonrasında iş hayatına kadar devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunun altını çizen Erdoğan, karakteri güçlü, ahlakı kuvvetli, zekası keskin, bedenen olgun, fazilet ve bilgiyle donanmış "Asım'ın Nesli" gibi bir gençlik için ülkenin tüm kaynaklarını seferber ettiklerini kaydetti.

"Gençlerimiz ülkemizi uluslararası arenada da temsil edecek"

Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükselerek 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceğini dile getiren Erdoğan, siyasi bağımsızlığın teminatı olarak görülen milli teknoloji hamlesinin gençlerle başarıya ulaştırılacağını, bunun için teknopark sayısının 5'ten 92'ye çıkarıldığını bildirdi.

Erdoğan, bunun için milli gelir içindeki harcama payının yüzde 1'in üzerine çıkartarak araştırma geliştirme kültürünün güçlendirildiğini dile getirdi.

Gayretlerinin de neticelerini aldıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye ilk çeyrekte bu yıl yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan. İstihdam artıyor, inşallah bu rakamlar, araştırma, geliştirme yapan teknoloji sevdalısı gençlerimizle daha da yukarılara çıkacak.

Uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz son yıllarda gösterdikleri üstün başarılarla bizleri gururlandırıyor. Bugün ödül töreninde birlikte olduğumuz lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması 12 ana alanda ve 43 tematik konuda gerçekleştirildi. Yarışmaya 3 bin 453 farklı okuldan 37 bin 283 öğrencimizin hazırladığı 25 bin 95 proje başvurusu yapıldı. Bu büyük teveccüh yeni ve daha büyük başarıların bizleri beklediğini gösteriyor. Önümüzdeki bu rakamlar gençlerimizin araştırmaya, geliştirmeye, bilime, teknolojiye olan ilgilerinin işaretidir.

Marifetin iltifata tabi olduğu inancıyla bu yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olan öğrencilerimize biliyorsunuz para ödülü veriyoruz. Danışman öğretmenlerimizi de öğrencilerinden ayırmıyoruz. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz, maddi ödül yanında üniversite sınavlarında da avantaja sahip oluyor. Ayrıca bu gençlerimiz ülkemizi uluslararası arenada da temsil edecek. Bundan daha büyük gurur var mı?"

"Uzay misyonunu küçümseyenlere rastlıyoruz"

Milli Uzay Programı kapsamında 2023'te bir Türk vatandaşının bilim misyonuyla uzaya gönderileceğinin daha önce ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu açıklamadan sonra başvuruların yapıldığı internet sitesinin 5 milyondan fazla görüntüleme aldığını, 35 bin kişinin de sisteme kaydolduğunu ifade etti.

Başvuruların 23 Haziran akşamına kadar devam edeceğini, bu milli göreve oldukça yoğun ilgi gösteren herkese şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, "Uzay misyonunu küçümseyenlere, aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Hatta biri çıkmış 'Her şey bitti şimdi sıra uzaya mı geldi?' diyor. Tabii bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar, bırakın uzaya insan ya da roket göndermeyi, gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Çünkü bunlar dün insansız hava araçlarıyla da alay ediyorlardı. Şimdi bizim insansız hava aracımız var mı? Var. Bizim SİHA'larımız var mı? Var. Akıncı'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetiştiremiyorlar. Böyle bir konumdayız. Bir de bunların mühimmatına gelince, mühimmatları itibarıyla da artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz." diye konuştu.

"Uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz"

Göreve geldiklerinde yüzde 20 yerli olan Türkiye'nin savunma sanayisinin şimdi yüzde 80'inin yerli olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yoksa gideceksin birilerinin kapısına 'Ne olur bana insansız hava aracı verir misin?'... Daha Başbakan olmamıştım Amerika seyahatinde o zamanki Amerikan Başkanı Bush ile görüştüm. Dedim ki 'Biz terörle mücadele ediyoruz. Ama siz bize drone verecektiniz, vermiyorsunuz.' O da o zaman Condoleezza Rice'ı çağırdı. 'Niye vermiyorsunuz? Sözümüz var biz NATO'da beraberiz.' Talimat verdi, bize o zaman bir drone verdiler, insansız hava aracı. Ama onunla koordinatları ancak tespit ediyorsun. Sağ olsun Baykar, o günden sonra başladı çalışmaya, hem o İHA'yı ardından 'Yetmez' dedi, Allah rahmet etsin Özdemir Bey'e, SİHA'yı. Ailece şimdi de Akıncı'yı ürettiler ve bu üretim devam ediyor. Artık biz bize çalışıyoruz. İşte Türk'ün gücü buradan geliyor.

'Şimdi uzay mı kaldı' diyenlere, evet bunlar ne haberleşmeden ne uzaydan anlarlar. Bunların böyle bir derdi de yok. Olsaydı zaten bugüne kadar bir şeyler yaparlardı. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz. Gençler, biz uzay yarışında olacağız, hem de en ön saflarda yer alacağız. Belki de şimdi bu salonda göndereceğimiz evladımız. Belki de inşallah uzay dönüşünde onu karşılamaya gideceğiz. Bu yarışı da öyle köhnemiş, müptezel, ilkel zihniyetlerle değil, sizler gibi az önce izledik, gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle TEKNOFEST kuşağıyla kazanacağız."

Notlar

Konuşmaların ardından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın kazananları ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarından toplam 12 proje birincilik ödülüne, 24 proje ikincilik ödülüne ve 36 proje üçüncülük ödülüne layık görüldü. 36 projeye ise teşvik ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci olarak takım halinde 9 bin lira kazanan öğrencilerin her birine ayrı ayrı 9'ar bin lira ödeneceğini söyledi. Erdoğan, "Birincilerin ödüllerini ve plaketlerini ben verdim, ikinci, üçüncülerin ödüllerini de yine Sanayi ve Milli Eğitim Bakanlarımız verecekler. Bakalım onlar ödülleri ne kadar artıracaklar? Anadolu'da bir söz var, 'Ağanın eli tutulmaz' diye, hadi bakalım sizi de göreceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Sayın Cumhurbaşkanımız birincilik ödülünü takımlara değil kişilere vermeyi uygun gördü. Yani takıma 9 bin lira değil, her bir arkadaşımıza 9 bin lira. İkincilik, üçüncülük ödülü de öyle olsun. İkinciler 7 bin 500, üçüncüler de 6 bin lira oldu, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katıldı.

(Bitti)