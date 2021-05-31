TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmalarını anlattı - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık gibi kullanılır hale getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Hasan Mandal, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin Türkiye Deprem Platformu çalışmaları kapsamında İzmir Limanı'ndan uğurlanması töreninde, yerli aşı çalışmalarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Kovid-19 ile ilgili 7 yerli aşı çalışmasını desteklediklerini hatırlatan Mandal, VLP temelli aşıda Faz-1'in tamamlandığını kaydetti.

Mandal, elde edilen sonuçların son tetkiklerinin yapılmakta olduğunu ifade ederek, 10 Haziran itibarıyla Faz-2 çalışmasına başlamayı planladıklarını söyledi.

VLP aşısının dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü olduğuna dikkati çeken Mandal, dünyada bu yönde 4 araştırma çalışması olduğunu, hiçbirinin daha kullanıma dönüşmediğini, Türkiye'nin bunu ilk yapıyor olmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Mandal, hedeflerinin ağustos ayından Faz-3'e başlanılması olduğunu dile getirerek, "Faz-2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsüyle hem de İngiliz varyantıyla beraber çalışılacak. İnşallah kasım-aralık noktasında, her şey planlandığı şekilde ilerlerse, acil kulanım izini verildiği taktirde ülkemizin kendi yerli ve milli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız, VLP olarak. Diğer iki aşı adayımız daha var. Biri yenilikçi inaktif aşı adayı. O da Faz-1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Diğeri de Faz-1 başlama aşamasında." dedi.

Mandal, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'le geçen yıl nisan ayından beri iletişimde olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Kendisiyle iletişimimiz sadece yaşamış olduğumuz pandemi dönemine ilişkin değil. Uğur hocamızın esasında yetkinlik alanı kanser aşıları. Bu dönemde ülkemizin elde ettiği deneyimi, kıymetli hocaları var. Sadece Kovid-19 için değil artık Türkiye gelecekte aşı ithal eden bir ülke değil, aşıyı geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke haline gelecek. Gelecekte farklı tehditlere, farklı ihtiyaçlara yönelik aşı geliştirme çalışmalarında Türkiye'nin merkez bir ülke olması hedefimiz. O kapsamında Uğur hocamızla da geleceğe yönelik, araştırma temelli görülmelerimiz devam ediyor."