TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak" - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak"

13.03.2021 11:09

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri olarak kabul edilen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı çalışmalarında faz aşamasına geçilmesine kısa süre kaldığını bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri olarak kabul edilen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı çalışmalarında faz aşamasına geçilmesine kısa süre kaldığını bildirdi.

Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında geldiği Kocaeli'de, AA muhabirine, her dönemin bölgesel, ulusal ya da küresel güçlükleri olduğunu belirterek, koronavirüse karşı bilim temelli çözüm bulma noktasında bilim insanlarının aralıksız çalıştığını söyledi.

Koronavirüsün ortaya çıkmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Mandal, bu sürede yeni normaller öğrenildiğini ifade etti.

Mandal, bu yeni normaller içerisinde en çok ihtiyacın bilim temelli çözümler olduğunu dile getirerek, "Bilim temelli çözümler içinde hem tanı sistemleri hem tedavi yöntemleri hem de korunma yöntemleri açısından bunların başında da aşı çalışmaları geliyor. Ülkemizde aşı çalışmalarında değişik gruplarımız tarafından yapılan 18 çalışma var. Türkiye'deki bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla Dünya Sağlık Örgütüne kayıtlı 18 aşı çalışması var. TÜBİTAK olarak biz de bunların 7'sinde yer alıyoruz." diye konuştu.

Türk bilim insanlarının bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Mandal, şöyle devam etti:

"Bazı aşılar faz çalışmasında, klinik çalışmada, bir kısmı ise hemen onun eşiğinde. Dolayısıyla Türkiye 1 yıl içerisinde çok önemli kazanımlar elde etti. Bu kazanımlar, sadece Kovid-19 için değil, gelecekte Türkiye'nin aynen savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık bilimleri alanında, biyoteknoloji alanında da bunu başarabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarımıza güveniyorum. Yaşamış olduğumuz sürecin Kovid-19'la gelecekte sınırlı olmayacağını, o nedenle Türkiye'nin aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının sadece bu dönem için değil, aynı zamanda geleceğe yatırım olacağını da ifade etmek istiyorum. Bu konuda toplumumuzun, halkımızın Türk bilim insanlarına güvenmesini kuvvetle öneriyorum."

"Hocalarımız aynı zamanda bu tip yenilikçi aşıları da çalışıyor"

Mandal, TÜBİTAK'ın yer aldığı 7 çalışmada koordinasyonun TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada henüz insanda klinik çalışmaları tamamlanmış, kullanılan bir VLP aşısı yok. Arkadaşlarımız, hocalarımız bu konuda çalışmayı başlattı. Şu an Gebze'deki ilgili tesiste bunun klinik aşama için üretimleri, GMP dediğimiz güvenilir koşullarda yapıldı. Şu an Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK), bu onayı verecek olan kuruma teslim edildi. İnşallah en kısa sürede bu onayın gelmesini bekliyoruz. Geldiği andan itibaren de faz çalışmalarına geçilecek.

Sadece dünyadaki var olan aşıları değil, hocalarımız aynı zamanda bu tip yenilikçi aşıları da çalışıyor. Burada üretimi tamamlandı, tasarlandı, geliştirildi, üretildi, hayvan testleri tamamlandı, özel hayvan testleri tamamlandı. Şu an insanda çalışmalara başlanması için tüm hazırlıklar tamam. Sağlık Bakanlığından onay alındığı an çalışmalara başlanmış olacak."

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak

Kocaeli, Türkiye, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: 'Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak' - Son Dakika


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