TÜBİTAK Başkanı Mandal, 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne konuk oldu - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne konuk oldu

23.03.2022 11:36
TÜBİTAK Başkanı Mandal, 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne konuk oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Mandal, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki zirvede, ilkokuldan itibaren eğitim hayatını ve kariyerini fotoğraflar eşliğinde öğrencilere anlattı.

ODTÜ mezunu olan Mandal, TÜBİTAK desteğiyle İngiltere'de doktora yaptığını, seramik malzemelerin kullanımıyla ilgili geliştirdiği teknolojinin patentlendiğini, kendine ait 6 patent bulunduğunu belirtti.

Kariyerinde zaman zaman olumsuzluklarla da karşılaştığını ifade eden Mandal, ODTÜ'ye öğretim üyesi olarak kabul edilmediğini, sonrasında Eskişehir'de seramik mühendisliği bölümü kurduklarını, kariyerinin Anadolu Üniversitesinde devam ettiğini kaydetti.

2005 yılında ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı'nca bilim ödülüne layık görüldüğünü aktaran Mandal, "O dönemin rektörüyle bir araya geldiğimizde kendisi özgeçmişime bakınca 'Siz bizde niçin öğretim üyesi olmadınız?' dedi. Ben de 'Siz beni öğretim üyesi olarak kabul etmemiştiniz' dedim. Aradan 10 yıl geçmişti. Hayatta uzun dönemli, hedefin, tutkunun ve çalışmanın olduğu dönemler kıymetli. Kariyer ilerleyişlerinin de belirli aşamalarla olması gerektiğine inanıyorum. Bir anda çok alt bir noktadan çok üst bir noktaya giden kariyer yolunun çok başarılı sonuçlara ulaştırdığını düşünmüyorum. En azından kendi kariyerimde bunu bu şekilde yaşamaya çalıştım." diye konuştu.

Öğrencilere hayallerini tutkuya dönüştürmelerini tavsiye eden Mandal, "Bugün bu etkinliği düzenliyorsanız zaten diğer arkadaşlarına göre belirli bir motivasyonun içindesiniz. Ama bazen yine de karamsarlıklarınız olabiliyor. Bu karamsarlıklar gelecek odaklı kariyerinizde tutkunuzu değiştirmemeli, bu değişmedikçe ben başarıya ilerleyeceğinize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mandal, öğrencilere gelecekte öngörülen teknolojik gelişmeleri ve bu kapsamda mezunlarda aranacak nitelikleri de anlattı.

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Öğretim Üyesi, Araştırma, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Mandal, 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne konuk oldu - Son Dakika


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