TÜBİTAK Başkanı Mandal, Adana'da kariyer fuarında öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Mandal, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde ÇÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı etkinlikleri kapsamında "Bilim ve Kariyer" konferansı verdi.

Kariyer süreci hakkında öğrencilere bilgi veren Mandal, üniversiteli gençlere başarılı kariyer dileğinde bulundu.

Mandal, öğrencilere hayallerinden ve tutkularından vazgeçmemeleri, anlık değil, uzun vadeli düşünmeleri tavsiyesinde bulunarak, başarıya ulaşmak için çalışmak ve sabretmek gerektiğini söyledi.

Özel bir ayrıcalığının olmadığını, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi evine en yakın okullarda tamamladığını anlatan Mandal, motor meslek lisesine gittiğini ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olduğunu ifade etti.

Mandal, saat 02.00-05.00 dışında ulaşılabilen birisi olduğunu, çalışma disiplinini de ODTÜ'de aldığını dile getirdi.

Kariyerindeki en önemli kurumun TÜBİTAK olduğunu vurgulayan Mandal, "Olaylara anlık değil bir kariyer yolu olarak bakmak gerekiyor. Tutku, sabır ve çaba çok önemli." dedi.

Mandal, öğrencilere TÜBİTAK'ın sunduğu imkanlar ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Mandal'a, program sonunda ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından plaket sunuldu.