TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret ederek, öğrenciler tarafından yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Zonguldak Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret etti. Prof. Dr. Mandal, öğrenciler tarafından hazırlanan 58 atölyedeki bilim çalışmalarını ziyaret ederek bilgiler aldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu tür etkinliklerle bilimin toplumla buluşmasını amaçladıklarını söyledi. Bugünün ve geleceğin sorunlarını çözmek için bilime ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, tüm sorunların çözümünü anca bilimsel temeli bir yaklaşımla çözülebileceğini atölye çalışmalarıyla sunmaya çalıştıklarını söyledi. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST de gençlerin heyecanlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın neler yapabileceğini sadece bugün için değil, gelecekte özellikle neler yapabileceklerini teşvik ve katkı anlamında bu şenlikleri düzenliyoruz. Geçmişte bu tür etkinlikler biraz daha okullar içindeydi ama şuan ilçenin meydanında çocuklarımızın atölyelerde neler yaptıklarını, yapabileceklerini halkımız görmektedir. Biz şuna inanıyoruz. Gelecekte ülkemizin teknoloji bağımlılığı olmak yerine, teknolojiyi geliştiren, üreten, bunu yaparken de doğaya saygılı olan, tasarımı kendisi yapan değerlerine yine o almış olduğu birikimle katkıda bulunan, özgün sonuçlar üreten bugünün ve geleceğin sorunlarına çaresiz değil, 'ben varım' diyen gençlerimizi görmek istiyoruz."