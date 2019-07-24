TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Bilginin rekabet üstünlüğü olduğu bir süreçteyiz"
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TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Bakan Varank'ın görüntüsü Salondaki katılımcılardan görüntüler TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:22 Kaynak: AA
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ın salona gelişi
Bakan Varank'ın görüntüsü
Salondaki katılımcılardan görüntüler
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu.
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