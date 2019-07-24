Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Bilginin rekabet üstünlüğü olduğu bir süreçteyiz"
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Bilginin rekabet üstünlüğü olduğu bir süreçteyiz"

43 dakika önce

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Bakan Varank'ın görüntüsü Salondaki katılımcılardan görüntüler TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56.

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Bakan Varank'ın görüntüsü
Salondaki katılımcılardan görüntüler
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Bilginin rekabet üstünlüğü olduğu bir süreçteyiz
Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:22 Kaynak: AA
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