TÜBİTAK Başkanı Mandal, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavları etkinliğine katıldı - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde açılacak 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceğini bildirdi.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavları kapsamında Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki spor salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Mandal, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Uygulama esnasında öğrencilerin masalarını gezen ve onlarla sohbet eden Mandal, görevlilerden sınav hakkında bilgi aldı.

Mandal, ziyaretin ardından AA muhabirine, bugün 18 ilde eş zamanlı yapılan atölye uygulamalarıyla, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin güçlüğüne işaret eden Mandal, bu doğrultuda tüm gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Atölye uygulamalarının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle gerçekleştiğini anımsatan Mandal, "Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir Türkiye için daha güzel bir ifadeyle milli teknoloji hamlemizin en önemli ihtiyaçı nitelikli insan kaynağı, yani geleceğin teknoloji yıldızları. Etkinlik, tamamen bu amaca yönelik. Daha önce bu süreç 12 ilimizde başlamıştı, 18 ilimiz dahil oluyor. Toplam 30 ilimiz ve 2021 yılının sonunda 81 ilimizde 100 Deneyap Teknoloji Atölyemizde, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz." diye konuştu.

"Başarılı öğrenciler 3 yıllık eğitim hakkı kazanacak"

Mandal, uygulama sınavında başarılı olan öğrencilerin, 3 yıllık tamamen ücretsiz bir eğitim hakkı elde edeceğine değinerek, eğitimlerin hafta sonları verileceğini ifade etti.

Programın birinci yılında, tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik ve nesnelerin internet eğitimlerinin verileceğini aktaran Mandal, "İkinci yılda tamamen kendi istedikleri seçmeli modüller olacak. Bunların için yapay zeka, siber güvenlik, ileri kodlama, nanoteknoloji, robotik gibi değişik başlıklar var. Üçüncü yılda da proje çalışmalarını gerçekleştirecekler." ifadesini kullandı.

Mandal, ilk atölyelerin yapıldığı 12 kentte, gençlerin heyecanını gördüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu öğrencilerimize baktığımız zaman, 'Ben farklı olmak istiyorum. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızın sunduğu bir müfredat var ancak bunun üzerine farklı olmak istiyorum, daha fazla değer üretmek, ülkemizin teknoloji geliştirme sürecine, 2023, 2053, 2071 yılı hedeflerine ben katkıda bulunmak istiyorum' diyen arkadaşlarımız."

"Ben gençlerimize güveniyorum"

Bu seneki atölye konularından birisinin de depremle ilgili olduğunu kaydeden Mandal, "Öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Konu ekseninde burada ürettikleri çözümler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hem tasarım hem teknoloji geliştirme hem de üretim anlamında heyecan verici." dedi.

Sınav salonu dışında çocuklarını bekleyen velilerle de bir süre sohbet eden TÜBİTAK Başkanı Mandal, okullarda aldıkları eğitimin yanında, teknoloji yıldızı olmaları için çocuklarına ekstra zaman ayıran ailelere teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte, Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy da yer aldı.