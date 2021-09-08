TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ereğli BİLSEM'de 15 akademisyenin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ereğli BİLSEM'de 15 akademisyenin çalışmalarını inceledi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"Türkiye bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında geliştiricisi ve tasarlayıcısı"

ZONGULDAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen İşbirliği" proje çalışmalarını yerinde inceledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 1-9 Eylül tarihleri arasında Kdz. Ereğli Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Materyal Tasarımında Akademisyen Öğretmen İşbirliği" projesini yerinde incelemek üzere Kdz. Ereğli'ye geldi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a ziyarette; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy eşlik etti.

15 akademisyen ve 15 öğretmenin bir araya geldiği proje hakkında bilgiler alan Mandal, hazırlanan projeleri de uygulamalı olarak denedi. Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bilim ve toplumun bir araya getirilmesinde akademisyen ve öğretmenlerin bir arada çalışarak üretilen materyalin anlaşılması zor konularda öğrencilerin eğitimini kolaylaştırıcı bir etki yaptığını söyledi. Eğitimde yenilikçi teknolojiler programının TÜBİTAK tarafından desteklendiği vurgusunu yapan Mandal yaptığı açıklamada, "Program kapsamında 9 günlük bir eğitim gerçekleşiyor. Öğrenmenin kolaylaştırılması, dijitalleşmeyle, oyunlaştırmayla, öğrenme ve anlama süreçlerinin kolaylaştırılması. Özellikle erken yaşlarda karşılaştığımız en büyük güçlük, öğrencilerimiz bilgiye donanımlı ama bu bilgiyi doğru anlama ve kullanma konusunda güçlük yaşıyor. Bu hızlı gelişen teknolojiler bunun için bir kolaylaştırıcı araç. Bunlar yeni bir şey değil. Hocalarımızın burada yapmaya çalıştığı 2 önemli boyut var. Bunlardan birincisi bunu sadece kullanılan bir takım materyaller ve uygulamalardan daha çok kendileri tasarlayıp geliştiriyorlar ve bu oldukça önemli. Sadece kullanıcısı değil tasarlayıcısı ve geliştiricisiler. İkincisi ise belki daha da kıymetlisi de, 30 tane katılımcımız var. Bunun 15'i öğretmen 15 tanesi de akademisyen. Bu teknolojiyi öğreten arkadaşlarımız uzmanlarımız var. Bu teknolojiyi kullanma konusunda akademisyen arkadaşlarımız bunun daha bilimsel temeline sahip. Örneğin kristalin yapısı, molekülün yapısı, dünyanın katmanları veya uzay bunu aynı anda öğreniyorlar. Dolayısıyla öğrenciye aktarım da doğru bir zincir ile gerçekleşiyor. Diğer taraftan bunu orta öğretim düzeyinde aktaracak olan öğretmenlerimiz. Akademisyen ve öğretmenlerimiz aynı esnada öğreniyorlar. Bu gerçekten de bizim ileride kullanabileceğimiz yenilikçi eğitim teknolojilerinin altında aynı zamanda öğretim, öğrenme noktasında da faydalı ve kıymetli buluyorum. Çok hızlı gelişen dünyadaki ihtiyaçlara çözüm bulma noktasında sadece bilgiye sahip olmak değil, o bilgiyi kullanabilmek için daha fazla anlamak, onu iyi şekilde kavramak ve öğrenmek bu teknolojiler bunun kolaylaştırıcısı. Biz bunların pazarı olmaktan, Türkiye sadece teknolojileri kullanıcı anlamında pazarı değil, öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktasında ve kendi değerlerimiz özelinde geliştiricisi ve tasarlayıcısı oluyoruz." İfadelerini kullandı.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Bayram Gökbulut yaptığı açıklamada; "Projenin şehrimizde TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Destek Programında desteklenmeye değer görülen ilk proje olma özelliğini taşımasının yanı sıra, proje kapsamında akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin bir arada olmasının projenin çok önemli bir unsuru olduğunu söyledi. Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ziyareti şehrimizde bilim ve toplumun bir araya getirilmesindeki gayretlerimizin değer görmesi anlamında bizleri çok mutlu etmiştir" dedi.

Çakır: "Şehrimizde bilim ve sanat anlamında öncü olmaya çalışıyoruz"

Kdz. Ereğli Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Serkan Çakır ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurumumuz ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile yürütülen bu projede Bilişim öğretmenlerimiz Müzeyyen Merve Bakangöz'ün eğitmen, Adnan Akyüz ve Gürol Keserci'nin araştırmacı/uzman olarak görev almış olması, projenin yürütülmesinde kurumumuzun tüm imkanlarının seferber edilmesi, şehrimizde ve çevremizde bilim ve sanat anlamında öncü bir kurum olma çabamızın yansımasıdır.