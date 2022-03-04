TÜBİTAK Başkanı Mandal, GETAT'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, GETAT'ı ziyaret etti

04.03.2022 16:41
TÜBİTAK Başkanı Mandal, GETAT'ı ziyaret etti

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi (DÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (GETAT) ziyaret ederek merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi (DÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (GETAT) ziyaret ederek merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mandal, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile diğer ilgililerle merkezde yapılan çalışmaları inceledi.

Mandal'a merkez hakkında bilgi veren Rektör Çakar, "Merkez ülkemizin alanında en kapsamlı eğitim, klinik araştırma ve uygulama merkezidir. Apiterapi, mezoterapi, ozonterapi, fitoterapi, hirudoterapi, larva tedavisi, kupa tedavisi, akupunktur, müzikterapi ve hipnoterapi olmak üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında 10 farklı klinik tedavi hizmeti veriliyor." ifadesini kullandı.

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Düzce Üniversitesi, Hasan Mandal, Araştırma, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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