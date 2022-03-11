TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

11.03.2022 15:35
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 4. Kepez Kitap Fuarı'na katılarak, öğrencilere kitap dağıttı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 4. Kepez Kitap Fuarı'na katılarak, öğrencilere kitap dağıttı.

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Mandal, Kepez Belediyesi tarafından, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kepez Kitap Fuarı"nı ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile yayınevlerinin stantlarını gezen Mandal, imza gününe katılan yazarlarla sohbet etti.

TÜBİTAK standını da ziyaret eden Mandal, öğrencilere kitap dağıttı.

Oturum, söyleşi ve imza törenleriyle devam eden kitap fuarı, 13 Mart'ta sona erecek.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

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Hasan Mandal, Antalya, Kepez, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Kitap Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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