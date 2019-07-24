Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz"
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz"

1 saat önce

TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu.

TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu. (2)
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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