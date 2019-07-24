TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz"
1 saat önce
TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:26 Kaynak: AA
TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu. (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi