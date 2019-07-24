TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz"

TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğiTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu. (2)

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