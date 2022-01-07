TÜBİTAK Başkanı Mandal NEVÜ'de söyleşiye katıldı - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen söyleşi programında akademisyen ve öğrencilerle buluştu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Mandal, kurumlarınca destek verilen proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TÜBİTAK'ın üniversitelerde araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunduğunu belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda sunmalarını, bu sayede araştırma odaklı iş birliklerini geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi teknolojinin tasarlanıp üretilmesi için önemli katkılar sağlayarak genç insan kaynağımızı geleceğin araçları için performans sınırlarını zorluyoruz. Yenilikçi teknolojinin tasarlanıp üretilmesi için TÜBİTAK olarak TEKNOFEST ve Elektrikli Araç Yarışları 'Efficiency Challenge' gibi ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz."