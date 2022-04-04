TÜBİTAK Başkanı Mandal, TEKNOFEST'te ikinci olan SAITEM ekibiyle buluştu - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, TEKNOFEST'te ikinci olan SAITEM ekibiyle buluştu

04.04.2022 17:37
TÜBİTAK Başkanı Mandal, TEKNOFEST'te ikinci olan SAITEM ekibiyle buluştu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğuna (SAITEM) sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğuna (SAITEM) sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAITEM'i ziyaretinde Mandal'a, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Kültür Şube Müdürü Abdurrahman Şafak eşlik etti.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen EC Elektrikli Araç ve Robotaksi Otonom Araç Yarışmaları'nda ikincilik elde eden ekibin projelerini inceleyen Mandal, yeni çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SAÜ öğrencilerinden etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Gençlerimizi bu tür projeler içinde görmek gurur verici. Yapılan projeler gelecekteki Türkiye'miz için çok değerli." ifadesini kullandı.

Mandal, SAITEM ekibine yeni projelerinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan da Mandal'a elektrikli araç maketi hediye etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Mandal, TEKNOFEST'te ikinci olan SAITEM ekibiyle buluştu - Son Dakika


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